GdS – Niente Inter per Samardzic: affare saltato, la situazione

Lazar Samardzic andrà all’Inter. L’affare, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è saltato. Il terzo agente ingaggiato dal giocatore aveva trasmesso già pessimismo ai nerazzurri, l’ultimo confronto non è andato a buon fine, si legge. Le parti avrebbero quindi deciso si interrompere la trattativa. Il serbo non sarà quindi il sesto centrocampista di Inzaghi.

La Rosea continua dicendo che nel mercato nulla è mai definitivo. Il giocatore si allenerà a parte a Udine, con l’ipotesi di nuove offerte da altre squadre. In Serie A piace infatti anche a Juventus e Napoli. Senza dimenticare il West Ham che aveva già provato a infilarsi nella trattativa. Se dovesse andare in porto la cessione di Lucas Paquetà, gli Hammers potrebbero provarci per il serbo.

Gianluca Di Marzio aggiunge che sarebbe stata la società nerazzurra a rifiutare, nonostante un tentativo di riavvicinamento da parte dell’entourage del serbo. Decisivo il tira e molla di 10 giorni che non è piaciuto affatto. Al momento salta anche l’affare Fabbian, con l’Inter intenzionata comunque a cederlo in prestito.

L’opinione di Passione Inter

L’ipotesi più probabile al momento è che, data questa situazione, Stefano Sensi rimanga a Milano. Potrebbe essere lui il sesto centrocampista a disposizione di Inzaghi. Sorprende l’assurdità di questa situazione, con delle visite mediche effettuate e un accordo poi cambiato. La decisione di non proseguire la trattativa potrebbe essere una conseguenza dell’esperienza di questi anni con giocatori che non mantengono la parola data. La speranza è che quei soldi ora vengano reinvestiti per rinforzare una rosa indebolita al momento.