Carlos Augusto si presenta: “Sono brasiliano ma mi piace correre”

Carlos Augusto è il nuovo esterno sinistro dell’Inter. Con la partenza di Gosens, il brasiliano condividerà il reparto con Federico Dimarco. Queste le sue prime parole in nerazzurro ai canali ufficiali dell’Inter: “Sono molto felice. È una grande squadra, non vedo l’ora di giocare a San Siro e aiutare i miei compagni. Ho voglia di dimostrare in campo il mio valore. Sono ambizioso, so di aver fatto una buona stagione ma spero di fare ancora meglio. Sono un giocatore umile, mi piace lavorare per la squadra: sono brasiliano ma mi piace correre tanto. Frattesi mi ha aiutato tanto ai tempi del Monza, spero di far bene con lui anche qua. So che ci sono tanti brasiliani che hanno giocato qui: Ronaldo, Adriano…Guardando però il mi ruolo, Roberto Carlos è stato un fenomeno. Spero di poter fare bene anche io”.