Dal Cile: “Tutti pazzi per Sanchez! E’ duello tra Atletico e Barcellona”. E anche il Marsiglia ci pensa

L'attaccante cileno potrebbe essere rimpiazzato a gennaio dall'arrivo di Raspadori

Antonio Siragusano

Come ampiamente previsto nelle scorse settimane, sarà il nome di Alexis Sanchez a far discutere non poco in casa Inter in vista della prossima sessione di mercato invernale. Il centravanti cileno, che negli ultimi match disputati con la maglia nerazzurra è riuscito a ritagliarsi qualche minuto in più partendo anche da titolare nell'infrasettimanale contro l'Empoli, è richiesto da mezza Europa secondo le ultime notizie arrivate dal Cile, dove in questo momento si trova il calciatore nel ritiro con la propria selezione.

Secondo quanto riferito ad esempio da La Tercera, in Spagna il Cholo Simeone lo vedrebbe come un'alternativa di livello per rinforzare un parco attaccanti dell'Atletico Madrid già numeroso e di grande qualità. Secondo fonti vicine al calciatore, "Diego Simeone lo ha sempre seguito e lo ha preso di mira come una valida alternativa per il mercato di gennaio. E' un calciatore che gli darebbe tante opzioni in avanti, come quando lo allenò al River Plate".

Ma questo non è tutto, perché secondo il quotidiano cileno vi sarebbe anche Xavi interessato al Niño Maravilla ora che è sbarcato ufficialmente sulla panchina del Barcellona. Il tecnico spagnolo ha condiviso lo spogliatoio con Sanchez per diverse stagioni e conosce bene i grandi mezzi tecnici dell'attaccante. Del resto, in una stagione così complicata e un attacco particolarmente colpito dagli infortuni, il cileno potrebbe trovare spazio e protagonismo.

Dalla stessa fonte è stato poi rivelato: "Xavi conosce Alexis e sa che potrebbe inserirsi perfettamente in questo progetto. Inoltre, alcuni dirigenti del Barcellona hanno già contattato l'entourage del calciatore per valutare il suo possibile acquisto". Da non escludere, infine, anche il Marsiglia di Jorge Sampaoli nella lista dei club interessati, ex commissario tecnico che alla guida della selezione cilena con Sanchez aveva conquistato la Copa America del 2015.