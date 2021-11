Romano – L’Inter monitora Ricardo Pepi: chi è il bomber del Dallas

Giovane classe 2003 ha attirato le attenzioni di molti club, tra cui l'Inter

Un nuovo nome sul taccuino di Beppe Marotta. Si tratta di Ricardo Pepi, attaccante classe 2003, che con la maglia del Dallas FC sta decisamente stupendo. Pepi ha segnato 13 reti in 31 presenze nell'ultimo campionato di MLS. Lo scorso luglio ha messo a segno una tripletta in soli 23 minuti, diventando il giocatore più giovane di sempre a farlo nel campionato statunitense. Un predestinato, se vogliamo, che come McKennie e Reynolds è cresciuto nel Dallas FC. Ed è molto probabile che il suo futuro sia in Italia come i primi due talenti.