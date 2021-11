GdS – Nazionali, nessuna emergenza dal Sudamerica: ma c’è ansia per Dzeko

I sudamericani saranno a lavoro in Italia già da giovedì prossimo

Questa volta Inzaghi può stare sereno: non ci saranno ritorni tardivi da parte dei sudamericani. Le sfide per le qualificazioni ai Mondiali, stavolta, saranno due per le rispettive nazionali invece che tre. Gli argentini Correa e Lautaro saranno chiamati a due match importantissimi contro l'Uruguay di Vecino e il Brasile.