GdS – Inter, occasione Raspadori per gennaio: si lavora a un prestito

Il centravanti classe 2000 sarebbe scontento al Sassuolo

Alessio Murgida

10 partite su 12 da titolare, soltanto due gare giocate per intero. Giacomo Raspadori non può assolutamente ritenersi soddisfatto del suo inizio di stagione. L'attaccante neroverde, infatti, pare essersi immalinconito e le prestazioni faticano ad arrivare. Per questo motivo, tra l'Inter e Rasp l'attrazione sta crescendo: come riportato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta starebbe lavorando per anticipare il colpo.

Senza pestare i piedi al Sassuolo - che valuta il suo gioiello 40 milioni di euro -, potrebbe nascere un dialogo per un prestito iniziale e con l'inserimento nell'affare di qualche giovane. Non è un mistero che Mulattieri (in prestito al Crotone), Agoume, Satriano e Pirola siano oggetti desiderati dalla squadra di Dionisi.

La condizione necessaria, però, per questa operazione è un addio anticipato di Alexis Sanchez che, a parte il malumore social, nelle ultime settimane è rientrato al centro del progetto di Inzaghi. In ottica sostenibilità del mercato, il suo ingaggio lordo da 10,5 milioni di euro a stagione potrebbe essere uno dei primi a essere tagliati, ma il cileno non vuole trasferirsi in un campionato minore. Così, sfumano le possibilità in MLS o Emirati Arabi. La pista della cessione di Sanchez non si sa ancora se sia percorribile, ma l'opzione Raspadori a gennaio stuzzica non poco in casa Inter.