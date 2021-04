Chiuso dalla LuLa, Sanchez chiede più spazio. Conte non glielo può dare: addio in vista?

L'attaccante cileno ieri è partito titolare ma ha deluso

Alexis Sanchez non ha sfruttato al meglio la maglia da titolare concessa da Conte ieri in Inter-Cagliari . L'attaccante cileno ha sbagliato tanto, prima di lasciare il posto nella ripresa a Lautaro Martinez .

Come riportato da La Gazzetta dello Sport,il Niño Maravilla ha reclamato più volte spazio, facendolo presente anche a Conte. A gennaio non si è tirato indietro quando si è parlato di un possibile scambio di mercato con la Roma per Dzeko, ingolosito proprio dalla possibilità di avere più minuti per mettersi in mostra. Sanchez infatti vuole giocare con più continuità, ma al momento Conte non gliela può garantire con la LuLa.