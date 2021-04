Conte concede una tregua di due giorni alla sua Inter. Da Perisic a Kolarov: le ultime da Appiano

La squadra nerazzurra tornerà ad allenarsi solo mercoledì

Dopo l'11esima vittoria di fila conquistata in campionato contro il Cagliari , Antonio Conte ha concesso a tutta la squadra due giorni di riposo. La squadra nerazzurra tornerà a lavorare ad Appiano mercoledì, in vista della sfida in programma domenica sera contro il Napoli di Gattuso .

Come riportato da Tuttosport, Conte potrà avere nuovamente a disposizione Perisic ma solo da metà settimana: ancora out invece Kolarov, per cui si preannunciano tempi leggermente più lunghi in ottica rientro.