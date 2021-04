Espn – Lingard da favola in Premier, l’Inter ci ripensa: Marotta sfida due big d’Europa

Il centrocampista di proprietà del Manchester United ha siglato 8 reti in 9 partite

Jesse Lingard sta vivendo un momento d'oro in Inghilterra. Dopo essere passato in prestito dal Manchester United al West Ham nella finestra invernale di mercato, il centrocampista inglese ha siglato 8 reti nelle ultime 9 partite. Ora gli Hammers, grazie al classe 1992, vedono la Champions League, ma le prestazioni di Lingard non sono passate di certo inosservate alle big d'Europa.