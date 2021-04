Dalla Germania – Grillitsch valuta l’addio dall’Hoffenheim: il retroscena di mercato con l’Inter

Il centrocampista tedesco classe 1995 ha il contratto in scadenza nel 2022

Florian Grillitsch , centrocampista classe 1995 dell' Hoffenheim , è pronto al salto di qualità. Il contratto dell'austriaco è in scadenza nel 2022 e al momento non è stata accettata la proposta di rinnovo da parte del club tedesco.

Il giocatore è intenzionato ad aspettare i prossimi Europei, non ha chiuso le porte all'Hoffenheim, ma aspira ad un top club europeo per disputare la Champions League. Come riportato da Fussball Transfers, Grillitsch è stato cercato sul mercato in passato dall'Inter, ma anche da Arsenal, Tottenham, Newcastle e Lipsia. In estate potrebbe scatenarsi una vera bagarre.