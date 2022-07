Sanchez, arriva la comunicazione: Inter pronta ad accontentarlo

Filtra più ottimismo per l'addio del cileno ai nerazzurri

L' Inter ha ufficialmente salutato Arturo Vidal . Nella serata di ieri, il club nerazzurro ha incontrato il suo agente Felicevich . Vidal ha firmato la risoluzione consensuale: l'Inter è pronta a riconoscergli 3,5 milioni di euro (con Decreto Crescita). L'occasione, però, è stata buona anche per parlare del futuro di Alexis Sanchez , altro assistito di Felicevich.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Sanchez ha fatto sapere all'Inter di essere disposto a partire, mentre i nerazzurri sono pronti a riconoscere un incentivo all'uscita: in sostanza, c'è più ottimismo per l'addio del Niño Maravilla.