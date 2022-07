Dzeko torna in anticipo: vuole restare all’Inter, previsto confronto con Inzaghi

Edin Dzeko non scherza mica. L'attaccante bosniaco è arrivato con due giorni d'anticipo ad Appiano Gentile, a dimostrazione di quanta voglia abbia di rimettersi al lavoro con Simone Inzaghi . Dzeko c'è e vuole ritagliarsi il suo spazio in vista della prossima stagione.

L'arrivo di Romelu Lukaku non cambia niente: Dzeko vuole restare all' Inter , ma non con ruolo da comparsa.

Per questo motivo, come scrive La Gazzetta dello Sport, presto ci sarà un faccia a faccia tra Dzeko e Inzaghi: il bosniaco chiederà quali sono le intenzioni, da parte del tecnico, per l'attacco della prossima stagione. Dzeko si aspetta di avere comunque il suo spazio, in una stagione strana tra Mondiale e impegni super ravvicinati.