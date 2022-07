L’Equipe – Skriniar-PSG, chiusura imminente: c’è la data per l’accordo con l’Inter

Ieri si è rivisto Milan Skriniar ad Appiano Gentile: questi potrebbero essere i suoi ultimi giorni all' Inter ? Secondo L'Equipe sì: dalla Francia si parla di chiusura imminente di questa trattativa lunghissima, che va avanti da diverse settimane.

L'accordo tra Inter e PSG si può trovare entro venerdì, ovvero la vigilia della partenza dei parigini per il tour in Giappone. La cifra però dettata dall'Inter è di circa 70 milioni di euro: per questo motivo, ci si aspetta un ulteriore rilancio da parte del PSG nelle prossime ore.