Dybala in Italia, in arrivo doppio vertice: chiederà dell’Inter all’agente

Futuro completamente in bilico per la Joya

Alessio Murgida

Chiamatelo come volete ma il futuro di Dybala è un mistero. L'argentino è tornato da poche ore in Italia dalla vacanza negli USA ed è atteso da un doppio vertice, entrambi decisivi per il suo futuro. Il primo riguarda i preparatori: l'attaccante dovrà capire che tipo di programma dovrà seguire, ora che è senza squadra. Il secondo, molto più importante, riguarda il futuro sul mercato.

Dybala presto incontrerà il suo agente Antún e l'intermediario Fabrizio De Vecchi, l'uomo che più di tutti sta lavorando al futuro della Joya. Da questo incontro, come scrive La Gazzetta dello Sport, Dybala vorrà capire, prima di tutto, perché non è stato chiuso l'accordo con l'Inter, l'unica vera società che si è mossa per vie ufficiali.

I nerazzurri sono un'opzione sempre meno probabile per Dybala. Il Napoli, invece, sembra si stia muovendo sotto traccia ma i diritti d'immagine potrebbero essere un ostacolo difficilissimo da arginare. La Roma è sullo sfondo, così come il Milan che ha ormai altre priorità. La pista estera è sempre una possibilità: in questo senso, attenzione all'Atletico Madrid.