Lugano-Inter, i 3 possibili esperimenti di Inzaghi

Dopo a sgambata con la Milanese, l' Inter di Inzaghi si prepara alla prima uscita ufficiale, seppur amichevole, della stagione. I nerazzurri, nonostante alcuni protagonisti che ancora devono rientrare dalle vacanze, potranno sfoggiare i nuovi acquisti di questa sessione di mercato, in attesa di capire cosa succederà con Dybala e Bremer. E proprio per questo, il tecnico potrebbe fare dei test nelle prossime amichevoli, a partire proprio dalla partita di questa sera con il Lugano.

Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbero essere 3 gli esperimenti del tecnico. In primis l'inserimento di un vero trequartista (segnale in chiave Dybala?) dopo l'impiego di Correa con la Milanese. Per il ruolo dovrebbero alternarsi per il momento, finché non si capirà il futuro dell'argentino, Calhanoglu e Mkhitaryan . Nello specifico a Lugano giocherà l'armeno, fresco di approdo a Milano.

Da non escludere poi, in determinati frangenti, "l'albero di Natale" con due trequartisti alle spalle di Lukaku con, perché no, Dzeko in versione più arretrata sulla trequarti per dare supporto al belga. Infine da valutare, una volta che Brozovic rientrerà dalle vacanze, il doppio playmaker, con il croato al fianco di Asllani nelle occasioni in cui verrà farro rifiatare Barella.