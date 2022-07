Libero – Futuro Sanchez, il retroscena: “Non possiamo cacciarlo, ha un contratto”

C'è grande incertezza sul futuro di Alexis Sanchez. Se per Vidal si ha ormai la certezza del suo trasferimento al Flamengo, lo stesso non si può dire per El Niño Maravilla. Sanchez ha un contratto in scadenza nel 2023 e nessun club sembra essere disposto a pagare per acquistarlo: l'Inter dovrà essere costretta, dunque, a rescindere il contratto del cileno.