Mercato – Marques: “Bremer-Inter: il suo agente è atterrato a Milano”

Bremer resta il primo nome sulla lista degli obiettivi di mercato per l'Inter. Il difensore brasiliano è considerato come una priorità in questo momento per i nerazzurri e c'è un'importante novità su questo fronte. Come riportato dal giornalista Andersinho Marques - che conosce il giocatore - l'agente di Bremer è atterrato in queste ore a Malpensa.