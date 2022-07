Sanchez-Marsiglia, cambia tutto: ora l’accordo è più vicino, ecco perché

Il cileno vicino come non mai ai francesi

Dopo Valentino Lazaro al Torino, c'è un altro colpo in uscita che si sta per sbloccare. Si tratta di Alexis Sanchez, secondo la Gazzetta dello Sport vicino come non mai al Marsiglia. Del club francese si parla da settimane: cosa è cambiato quindi intanto? É cambiato che il cileno ha aperto al trasferimento in Ligue 1, dove giocherebbe anche la Champions League tanto desiderata.