Torino, colpo a sorpresa: dall’Inter arriva Lazaro in prestito con diritto di riscatto

In maniera totalmente improvvisa, il Torino ha perfezionato in questi minuti l'arrivo di Valentino Lazaro dall'Inter. L'esterno austriaco, ai margini del progetto nerazzurro, arriverà in granata in prestito con diritto di riscatto. I dettagli definitivi sulle cifre non sono ancora emersi, riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, mentre le visite mediche dovrebbero avere luogo nella giornata di dopodomani. L'uscita non è del tutto risolutiva per l'Inter, che rimarrà per i prossimi 12 mesi con l'incognita relativa al futuro dell'esterno. Nel frattempo, però, Lazaro troverà più spazio in campo e agli ordini di un ottimo allenatore, Ivan Juric, che negli scorsi anni si è fatto notare anche per la capacità di valorizzare gli esterni di centrocampo.