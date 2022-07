Mercato – Pinamonti verso l’Atalanta: vicino l’accordo con l’Inter, le cifre

Lazaro, Sancheze ora Andrea Pinamonti. L'Inter sta piazzando gli ultimi esuberi in uscita. É infatti arrivata, proprio in questi minuti, la svolta per il futuro del centravanti classe 1999. Secondo Gianluca Di Marzio, l'Atalanta sarebbe vicina a trovare un accordo con l'Inter per l'acquisto di Pinamonti.