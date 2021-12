Dal Cile – Sanchez e Vidal, nessun addio anticipato

I due rimarranno fino a fine stagione

Che il futuro all' Inter di Vidal e Sanchez sia piuttosto incerto è ormai cosa nota. Entrambi i cileni, ormai in là con gli anni e fragili fisicamente, percepiscono un ingaggio molto oneroso e vengono impiegati con il contagocce da Inzaghi. Più volte, soprattutto Sanchez, hanno manifestato il proprio disappunto per lo scarso impiego e da diverso tempo si rincorrono le voci su un loro possibile addio anticipato, magari già nel mercato di gennaio.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal portale cileno AlaireLibre, queste voci non sarebbero fondate. Il polverone sollevato dall'ultimo post Instagram di Sanchez, in cui parlava di "ultima partita" sarebbe infatti eccessivo. L'attaccante si riferiva ovviamente solamente a Inter-Torino come ultima gara di quest'anno, non della sua parentesi nerazzurra. L'acquisto poi da parte del Barcellona di Ferran Torres, ha chiuso forse definitivamente la porta al "Nino Maravilla" che, come Vidal, rimarrà a Milano fino a giugno. Sanchez, tra l'altro, sta trovando parecchio spazio adesso nelle gerarchie di Inzaghi, complice l'infortunio muscolare di Correa.