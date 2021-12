UFFICIALE – Dimarco rinnova con l’Inter: il comunicato del club nerazzurro

L'esterno ex Verona firmato un contratto sino al 2026

L'Inter blinda un altro suo gioiello. Una conferma più che meritata per Federico Dimarco. L'esterno ex Verona ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2023. Dopo Barella e Lautaro Martinez, la società nerazzurra dà fiducia a un altro suo campione. Questo il comunicato del club sul sito ufficiale: