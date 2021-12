Inter sei incredibile: i numeri delle ultime 6 partite sono impressionanti

L'Inter chiude il 2021 con una sfilza di dati da paura

Come riporta Sky Sport, la formazione nerazzurra si è trasformata in un bunker impossibile da perforare. Negli ultimi 6 match, ha concesso: 13 tiri in porta, 1 contropiede, 70 tocchi in area propria, 3 big chance. Non ha praticamente dato all'avversario la possibilità di farle male. Gli XGA (Expected Goals Against) sono stati 3,32: una miseria. Di quest'Inter, quindi, non c'è solo da esaltare l'attacco stupefacente (49 gol, mai nerazzurri così prolifici in un girone d'andata), ma anche una difesa granitica e un centrocampo di assoluta qualità. Insomma, di quest'Inter c'è da esaltare tutto, ma proprio tutto.