Ancora vittoria per l'Inter. La sesta consecutiva senza subire gol. Un lavoro magistrale degli uomini di Inzaghi che riescono a portare a casa anche la complicatissima partita contro il Torino. Il gol di Dumfries basta per spazzare via la squadra di Juric. La sconfitta del Napoli avvantaggia maggiormente i nerazzurri che ora si trovano a +4 dal Milan secondo. Andiamo a vedere i migliori tra le fila dell'Inter.