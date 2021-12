VIDEO – Gli highlights di Inter-Torino 1-0: Dumfries lancia i nerazzurri

Guarda gli highlights dell'ultima partita dei nerazzurri

Basta un gol di Dumfries (il terzo in campionato, come Hakimi al PSG) per superare un Torino combattivo. I nerazzurri partono con il solito piglio, anche se da subito si capisce che la partita sarà complicata. Inzaghi sceglie di giocare a scacchi con Juric: la mossa si rivela vincente. Nel secondo tempo però c'è da soffrire. Handanovic non corre pericoli ma l'Inter è stanca. I nerazzurri si uniscono e riescono a portare a casa tre punti che la lanciano in classifica.