Dal Brasile – Il Santos dà il via libera per Kaio Jorge: iniziano i contatti con l’Inter

L’ultima volta che l’Inter ha acquistato un giocatore dal Santos, beh, non è andata esattamente come si sperava: Kaio Jorge, però, potrebbe non avere la stessa parabola di Gabigol, anche se è presto per arrivare a conclusioni affrettate. Il Santos, però, nel frattempo, come riportato dal portale brasiliano Gazeta Esportiva, ha aperto al dialogo per il suo talento.

Il presidente del Santos José Carlos Peres, infatti, avrebbe dato il benestare all’inizio dei dialoghi per Kaio Jorge tramite un intermediario in Europa, tale Marcos Vázques Dias, direttore di V Sports GmbH, una società con sede a Bochum, in Germania. L’autorizzazione sarebbe valida fino al 20 settembre, e solamente con l’Inter.

