Sarri ha chiesto questo giocatore dell’Inter: idea scambio

Ci sono dei nomi di calciatori dell’Inter che ciclicamente finiscono sempre al centro di voci di mercato. Tra chi sembra essere contento per il poco spazio in campo e chi invece può essere sostituito per problemi di contratto o un’età che avanza in fretta, ci sono spesso diversi giocatori indicati come possibili partenti.

In questo anno solare 2025 uno dei più chiacchierati è stato senza dubbio Davide Frattesi che a gennaio piaceva alla Roma mentre in estate si era parlato di sondaggi di altre squadre italiane e straniere. Adesso, secondo quanto riportato da Repubblica, potrebbe essere un profilo buono per la Lazio perché piace molto a Maurizio Sarri.

L’allenatore biancoceleste vedrebbe infatti Frattesi come un interprete ideale del ruolo di mezzala del suo 4-3-3 nella Lazio. Il quotidiano ricorda anche come in estate si fosse parlato di un possibile scambio con Nicolò Rovella. Per gennaio questo scenario pare impraticabile ma rimane un nome da tenere d’occhio nei prossimi mesi.