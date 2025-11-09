Inter-Lazio, Chivu punta su questo ritorno in campo dal 1′

Dopo i mezzi passi falsi di Juventus e Milan, che hanno pareggiato con Torino e Parma, ora tocca all’Inter rispondere in maniera corretta e “rubare” così due punti in classifica a queste due rivali andando a vincere la sua partita di questo 11° turno di Serie A. Stasera a San Siro i nerazzurri ospiteranno la Lazio di Maurizio Sarri.

Per non sbagliare partita contro un’avversaria di qualità come la Lazio, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu sta provando a fare le migliori scelte di formazione in ogni singolo reparto. Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è molto probabile anche un atteso ritorno in campo dal primo minuto.

Si tratta di Francesco Acerbi, la cui assenza in campo nelle ultime tre gare aveva fatto molto discutere e aveva portato i media e i tifosi dell’Inter a porsi molte domande sul suo proseguimento di carriera in nerazzurro. Il futuro del 37enne ex Sassuolo rimane tutto da decifrare ma questa sera può tornare a giocare da titolare.