Acerbi out nelle ultime gare: svelata la reazione con Chivu

A nessuno piace stare in panchina in una grande squadra e tutti i calciatori migliori vogliono sempre partire da titolari soprattutto nelle grandi sfide. Ecco quindi come mai il morale di Francesco Acerbi possa non essere dei migliori visto che nelle ultime tre partite dell’Inter non è stato schierato da mister Chivu.

Lui però sta dando il massimo per farsi trovare pronto e potrebbe scendere in campo dal 1′ già questa sera in casa contro la sua ex Lazio. Di recente il numero 15 ha saltato le partite contro Fiorentina e Verona in campionato oltre a quella con il Kairat in Champions League e per questo si pensava a quando sarebbe tornato.

Secondo quanto si apprende dall’edizione odierna del Corriere della Sera, Acerbi “non ha gradito l’esclusione con la Fiorentina”, si legge. E vengono anche riportate delle parole di Chivu che spiega come sia soddisfatto di vedere i suoi giocatori inca**ati quando non vengono mandati in campo dall’inizio.