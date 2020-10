TMW – Le scadenze in casa Inter: D’Ambrosio verso il rinnovo, mentre Ranocchia…

Tengono banco le scadenze di contratto in casa Inter, con cinque giocatori che potrebbero liberarsi dai nerazzurri a giugno 2021: si tratta di Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia, Ashley Young, Aleksandar Kolarov e Daniele Padelli. TuttoMercatoWeb.com ne ha analizzato le situazioni di mercato.

L’esterno destro ex Torino dovrebbe continuare la sua avventura in nerazzurro, visto l’apprezzamento di Conte nei suoi confronti e l’impegno massimo dimostrato negli anni a Milano. Ranocchia e Padelli, invece, potrebbero lasciare l’Inter, con il difensore centrale già vicino ad un addio in direzione Genoa; infine, le situazioni di Young e Kolarov: per entrambi si prenderà una decisione con il passare della stagione.

