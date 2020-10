Inter, senti Casemiro: “Il nostro girone è difficile, dovremo essere forti”

Impegnato con il suo Brasile nelle sfide di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, Casemiro ha parlato ai microfoni di Vamos proprio dal ritiro della Nazionale verdeoro. Il centrocampista del Real Madrid ha sottolineato la necessità di non abbassare la guardia in vista dell’imminente inizio della Champions League. L’Inter affronterà i Blancos il 3 novembre prossimo, allo stadio Alfredo Di Stefano.

Ecco, dunque, le parole di Casemiro: “Il Real è sempre obbligato a spingere al massimo. Il girone (che prevede la presenza di Borussia Mönchengladbach, Inter e Shakhtar Donetsk, ndr) è difficile. Dovremo essere forti, molto forti”.

