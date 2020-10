Champions League in chiaro? Su Mediaset solo Inter e Juve: il calendario

Si avvicina il ritorno della Champions League, per l’Inter e non solo. Mediaset trasmetterà le partite della massima competizione continentale, ma non per tutte le italiane: solo le gare di Inter e Juventus, infatti, saranno trasmesse in chiaro. Le gare di Atalanta e Lazio, dunque, verranno trasmesse su Sky Sport.

Tutte le sfide verranno trasmesse, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, in prima serata su Canale 5. Ecco, dunque, il calendario completo delle partite in chiaro:

Mercoledì 21 ottobre: Inter-Borussia Mönchengladbach

Mercoledì 28 ottobre: Juventus-Barcellona

Martedì 3 novembre: Real Madrid-Inter

Martedì 24 novembre: Juventus-Ferencvaros

Martedì 1° dicembre: Borussia Mönchengladbach-Inter

Martedì 8 dicembre: Barcellona-Juventus

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<