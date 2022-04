Scamacca rinnova con il Sassuolo, Pedullà: “Una formalità, l’Inter ha già il sì del giocatore”

Atto dovuto al club neroverde

Scamacca infatti oggi ha, come era nell'aria da tempo, rinnovato il proprio contratto con il Sassuolo fino al 2026. Niente di vincolante anzi: più un atto dovuto, di rispetto, alla società che lo ha cresciuto. Una situazione molto simile a quella di Bremer, che però con il Torino ha rinnovato solo per un anno per non andare in scadenza nel 2023 e dare quindi a Cairo più potere in fase di trattativa per una cessione. Per l'Inter a conti fatti non cambia nulla sulla carta: il Sassuolo chiedeva comunque una quarantina di milioni e così continuerà a fare.