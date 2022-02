Da Scamacca a Viti: derby di mercato in vista. E su Kessié l’Inter ha le idee chiare

Si prospettano diversi duelli di mercato sul fronte milanese

La Gazzetta dello Sport ha sottolineato in mattinata come Inter e Milan abbiano numerosi obiettivi sul mercato in comune. A partire da quello più importante, Gianluca Scamacca . Il club nerazzurro resta l'assoluta favorita nella corsa al centravanti romano, ma secondo La Rosea - qualora la società rossonera sia convinta di andare sul neroverde in attacco - potrebbe offrire condizioni di pagamento più agevoli per il Sassuolo .

Dove non deve rincorrere, invece, è sul fronte Franck Kessie. É chiaro ormai che il centrocampista ivoriano non abbia un dialogo con la dirigenza rossonera. In estate può lasciare a zero, si è parlato di piste estere: mentre sull'Inter ci si tiene vaghi. Il club nerazzurro non può offrire ingaggi faraonici a Kessie, ma se uno dei top a centrocampo dovesse salutare, in viale della Liberazione non ci penserebbero un secondo a virare sul profilo dell'ivoriano.