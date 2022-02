Milan-Inter, le probabili scelte di Inzaghi: un solo dubbio tra i nerazzurri

Ritornano Skriniar e Lautaro dal 1'

È la vigilia di Milan-Inter, un'occasione per riscattare la sconfitta in campionato nel derby del 5 febbraio da parte dei nerazzurri. Inzaghi questa volta non dovrebbe sorprendere: dentro tutti i titolarissimi. Un solo dubbio a destra tra Dumfries e Darmian: con l'olandese favorito.