15 Gennaio 2026
Scambio per de Vrij, offerta per Frattesi: cosa succede all’Inter
Le operazioni in uscita
La situazione legata a Stefan de Vrij rimane in bilico. Il difensore olandese potrebbe lasciare l’Inter negli ultimi giorni della finestra di mercato, con la società nerazzurra che non esclude di inserirlo in qualche operazione di scambio. Dopo il mancato trasferimento alla corte di Simone Inzaghi, il centrale rimane quindi un possibile partente.
Per quanto riguarda invece le altre possibili operazioni in uscita, questa mattina Tuttosport ha fatto il punto su due interisti in particolare: “Mentre resta in uscita Frattesi: il Bournemouth lo vorrebbe in prestito, l’Inter punta al grosso incasso. Su Asllani, oggi al Torino, l’interesse del Genoa“.