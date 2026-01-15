Quasi fatta per Mlacic, ma l’Inter punta un’altra stellina

L’Inter è ormai a un passo da Branimir Mlacic, difensore dell’Hajduk Spalato. Mancano soltanto gli ultimi dettagli prima della chiusura definitiva di un’operazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro. Si tratterà di un trasferimento a titolo definitivo, anche se il calciatore rimarrà in Croazia fino al termine della stagione in corso.

Questa scelta permetterà al giovane di continuare a giocare con regolarità nel campionato del suo paese. L’ipotesi di aggregarlo direttamente all’Inter U23 non ha convinto né il ragazzo né il padre, che ne gestisce gli interessi. Adesso si intravede il traguardo, secondo quanto riportato da Tuttosport.

Ma Mlacic non è l’unico nome croato nel mirino della dirigenza interista. Anche Leon Jakirovic, diciassettenne della Dinamo Zagabria, attira l’attenzione di Ausilio e Baccin da oltre un anno. Il mancino viene accostato per caratteristiche a Bastoni e spera in un trasferimento immediato nella seconda squadra nerazzurra allenata da Vecchi. In prima squadra, invece, lo attenderebbero sei mesi di panchina o tribuna.

Per Jakirovic c’è però da superare la concorrenza di alcuni club tedeschi e del Salisburgo. L’Inter ha comunque già avviato i contatti per tastare il terreno con la Dinamo Zagabria, che solo un anno fa aveva rifiutato un’offerta da 1,5 milioni per il giovane difensore. La trattativa è aperta e nelle prossime settimane si capirà se ci saranno margini per concludere.