Perisic vuole tornare all’Inter: cosa succede al mercato

Ivan Perisic vorrebbe fare ritorno in Serie A per dare il suo contributo nella corsa allo scudetto. Il croato, attualmente in forza al Psv, non ha nascosto il desiderio di tornare a vestire la maglia nerazzurra e aiutare la squadra di Chivu nella lotta contro il Napoli guidato da Antonio Conte, suo ex allenatore, e il Milan del compagno di nazionale Luka Modric.

La dirigenza nerazzurra starebbe seriamente valutando l’operazione dopo aver già palesato il proprio interesse alla società olandese. A sinistra rappresenterebbe un’alternativa di peso a Dimarco, garantendo la stessa spinta offensiva. Chivu potrebbe soprattutto utilizzarlo sulla fascia destra, dove comunque ci sono segnali positivi da Dumfries. “Sta recuperando più in fretta del previsto”, ha rassicurato Marotta nel pre-partita di Inter-Lecce.

Perisic si avvicina ai 37 anni, che compirà il prossimo 2 febbraio, peraltro ultimo giorno della finestra invernale di mercato. La gamba non sarà quella dei tempi migliori, ma le prestazioni stagionali parlano chiaro: 4 reti e 10 assist in 23 presenze complessive. In Champions League ha trovato la via del gol contro il Liverpool e ha lasciato il segno anche nella larga vittoria contro il Napoli.

L’operazione, come scritto dal Corriere dello Sport, si presenta però complicata. Due i principali nodi da sciogliere: il contratto dell’esterno con il Psv non è ancora in scadenza e il club olandese non intende privarsi facilmente di uno dei suoi pilastri. Nel 2022, quando lasciò Milano per il Tottenham, furono decisive le parole di Conte, all’epoca sulla panchina degli Spurs, e le rassicurazioni di Luka Modric, che a Londra aveva costruito la base per gli anni gloriosi al Real Madrid.