Esposito celebrato dai quotidiani: “Un gol da scudetto”

Entrato dalla panchina per dare vitalità ad un reparto d’attacco sino a quel momento poco ispirato, Pio Esposito è stato l’uomo partita che ha deciso i tre punti in Inter-Lecce grazie alla sua rete. Un gol pesantissimo per la lotta scudetto che il classe 2005 aspettava da tempo e che gli darà nuova fiducia per affrontare i prossimi impegni in stagione. Questi sono stati i voti assegnati dai principali quotidiani sportivi nei suoi confronti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Il colpo di testa in avvitamento è la campanella che suona alla fine della ricreazione: din don. Pochi istanti dopo, con la solita foga, si avventa sul rimbalzo del tiro di Lautaro per sbloccare la partita. Questo è un gol da scudetto.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – L’ariete nerazzurro ha gonfi ato i muscoli nel momento del bisogno. Il gol dall’importanza clamorosa vale il pieno d’adrenalina anche per le prossime partite.

TUTTOSPORT 7.5 – Il voto è tutto per un gol che può essere fondamentale nell’economia della lotta scudetto.

PASSIONE INTER 7.5 – Cambia la partita. Prima impegna Falcone con una torsione complicatissima, poi sblocca la partita di rabbia dopo una grande giocata. Sfiora anche il raddoppio con un gran tiro a fil di palo.