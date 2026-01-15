La moviola di Inter-Lecce: Maresca non concede due rigori

Dopo un primo tempo fin troppo bloccato e con poche idee di gioco, l’Inter di Cristian Chivu è riuscita a risolvere la partita con il Lecce facendo affidamento soprattutto sui cambi. Il secondo tempo dei nerazzurri è stato infatti positivo ed è stato premiato dalla rete che ha valso i tre punti firmata da Pio Esposito. Durante il match, non sono mancate le proteste nerazzurre legate a due rigori richiesti e non concessi da Maresca.

Questa la moviola di Inter-Lecce secondo La Gazzetta dello Sport: “Al 2’ non è punizione: Maleh cade da solo, niente sgambetto di Zielinski (atto che avrebbe dovuto ‘chiamare’ un giallo). Al 19’ giallo a Thuram per simulazione in area: c’è un contattino con Pierotti, rigore inesistente, caduta eccessiva ma giallo forzato. Al 24’ rigore dato e revocato con ‘review’ che mostra il tocco del pallone (fortuito o voluto non conta) pre-contatto con Bonny da parte di Veiga. Al 18’ st, corretto il giallo a Veiga così come senza vizi lo sviluppo che porta all’1-0”.