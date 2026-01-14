14 Gennaio 2026

HIGHLIGHTS Inter-Lecce 1-0: gol rabbioso di Pio Esposito

Le azioni salienti della vittoria di San Siro

Vittoria di grande importanza per l’Inter che approfitta del pareggio del Napoli nel pomeriggio e supera di misura il Lecce. Decisiva la rete di Pio Esposito che entra con cattiveria dalla panchina e regala i tre punti ai suoi tifosi facendo esplodere San Siro di gioia. In attesa di Como-Milan, sono sei i punti di vantaggio sul secondo posto.

Highlights Inter-Lecce 1-0: gol Pio Esposito

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Lecce.

GOL PIO ESPOSITO

