Pagelle LIVE Inter-Lecce: voti e giudizi

Questa sera a San Siro va in scena il recupero della sedicesima giornata di campionato tra Inter-Lecce, gara rinviata a dicembre per la partecipazione dei nerazzurri in Supercoppa Italiana. Sfida che la squadra di Cristian Chivu non ha alcuna intenzione di sottovalutare, a maggior ragione dopo l’occasione persa la scorsa domenica in occasione del pareggio interno nello scontro diretto con il Napoli.

Queste le pagelle di Inter-Lecce, match della sedicesima giornata di Serie A.

Pagelle Inter-Lecce: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6 –

AKANJI 5.5 – Un po’ disorientato nel ritorno da braccetto di destra.

ACERBI 6 –

BASTONI 6 –

DIOUF 6 – Ci mette tanta velocità e voglia di fare, ma è poco preciso negli ultimi metri. Ha sui suoi piedi due buone occasioni ad inizio ripresa, ma non riesce a sbloccarsi. DAL 57′ LUIS HENRIQUE 6 –

BARELLA 5.5 – Tanti errori di misura non da lui. Falcone gli nega il gol dopo un ottimo stacco aereo, unico sussulto della sua gara. DAL 57′ FRATTESI 6 –

ZIELINSKI 6 – Buona regia, si conferma una valida alternativa a Calhanoglu.

MKHITARYAN 6 –

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Uno dei più propositivi del primo tempo, oltre ad un’attenta difesa. Splendida la palla per Barella.

BONNY 6 – Impegna subito Falcone con un’ottima giocata individuale. Poi esce fuori dal match e Chivu ricorre ai cambi. DAL 57′ PIO ESPOSITO 6 –

THURAM 6 –

CHIVU 6 –

Inter-Parma: il tabellino

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 9 Thuram.

A disposizione: 40 Calligraris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 44 Berenbruch, 45 Bovo, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Veiga, 5 Siebert, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 93 Maleh; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 9 Stulic.

A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 7 Tete Morente, 11 N’Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 21 Kouassi, 28 Gorter, 36 Marchwiński, 77 Kaba, 79 Ngom. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Passeri – Di Gioia.

Quarto ufficiale: Manganiello.

VAR: Maggioni.

Assistente VAR: Chiffi.