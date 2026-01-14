Marotta: “Novità su Dumfries. Conte? Non commento”

E’ tempo di Inter-Lecce questa sera a San Siro per la gara che vale il recupero della sedicesima giornata di Serie A. Intervenuto nel pre-partita del Meazza, ai microfoni di Dazn è intervenuto il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta. Queste le sue parole:

SENZA RITIRO – “Siamo davanti ad un concetto innovativo nel mondo del calcio, credo che l’allenatore più di tutti abbia la cognizione di ciò che si debba fare. Ha dato un giorno di riposo, ma non mi sorprende. Se ha deciso così, giusto che l’abbia fatto”.

MERCATO – “La notizie del giorno è che Dumfries sta recuperando più velocemente di quanto era prevedibile, non dimentichiamoci che ci è mancato nelle ultime domeniche e spero che presto tornerà a disposizione. Non è facile trovare questo tipo di profilo che sia all’altezza dell’Inter. Dumfries a metà febbraio? Non voglio pronunciarmi per rispetto dello staff medico, ma siamo ottimisti”.

SCONTRI DIRETTI – “Cosa manca? Credo che sia una considerazione statistica, le prestazioni sono sempre state buone. Poi è evidente che quest’anno abbiamo apportato alla rosa alcune modifiche, si è ringiovanito il reparto difensivo. Chiaro che l’esperienza non è ancora a livello altissimo, ma fa parte del percorso di crescita e Chivu lo sa. Io ho avvertito nei singoli una crescita da inizio stagione ad oggi, che sia di buon auspicio”.

PAROLE CONTE – “Non commento, ognuno è libero di esprimere i propri pensieri. Siamo in una fase interlocutoria con tantissimi punti a disposizione, ora le provinciali cominciano a dare fastidio alle grandi, si vede una situazione di classifica che non si vedeva all’inizio del campionato”.