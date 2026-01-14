14 Gennaio 2026
Inter-Lecce, formazioni UFFICIALI: sorpresa Diouf!
Le scelte di Chivu e Di Francesco
Tutto pronto per il recupero della sedicesima giornata di Serie A, questa sera in programma a San Siro tra Inter-Lecce a partire dalle 20.45. Gara che toglierà l’asterisco dalla classifica dei nerazzurri, rinviata lo scorso dicembre per via della partecipazione della formazione di Cristian Chivu alla semifinale di Supercoppa Italiana persa ai rigori contro il Bologna in Arabia Saudita.
Queste le formazioni ufficiali di Inter-Lecce, sedicesima giornata di Serie A:
14 Gennaio 2026 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 17 – Diouf 23 – Barella 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 30 – Carlos Augusto 14 – Bonny 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
40 Calligraris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 44 Berenbruch, 45 Bovo, 94 Esposito.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Josep Martinez, Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Calhanoglu
diffidati
Calhanoglu
Lecce 4-2-3-1
Formazione30 – Falcone 17 – Veiga 5 – Siebert 44 – Tiago Gabriel 25 – Gallo 29 – Coulibaly 93 – Maleh 50 – Pierotti 16 – Gandelman 23 – Sottil 9 – Stulic Eusebio Di Francesco
Panchina
1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 7 Tete Morente, 11 N’Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 21 Kouassi, 28 Gorter, 36
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Gaspar, Banda, Ramadani
indisponibili
Berisha, Camarda
diffidati
Veiga
Arbitro: Maresca
Assistenti: Passeri – Di Gioia
Quarto Uomo: Manganiello
Var: Maggioni AVar: Chiffi