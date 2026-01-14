Romano ANNUNCIA il nuovo colpo dell’Inter in chiusura

Giorni sempre più caldi sul mercato in casa Inter in vista di un importante colpo in chiusura. Il club nerazzurro, come svelato da Fabrizio Romano nel suo ultimo video su Youtube, nei prossimi giorni infatti andrà a definire l’acquisto di un giovane talento di grande prospettiva, strappato peraltro a numerose concorrenti sia in Italia che in Europa.

Stiamo parlando di Branimir Mlacic, difensore croato in arrivo dall’Hajduk Spalato. Questo l’annuncio di Romano: “L’Inter e l’Hajduk hanno un accordo totale, ora si vede anche il traguardo”. Ad aggiungere ulteriori dettagli sulle tempistiche dell’affare per il centrale classe 2007, poi, ci ha pensato Matteo Moretto.

Queste le parole del giornalista: “Da quello che ci raccontano, l’Inter si aspetta un sì finale per chiudere l’operazione entro il weekend. Se tutto va come deve andare, Mlacic è atteso a Milano già per la prossima settimana. L’operazione potrebbe chiudersi a stretto giro. Quasi 5 milioni di euro, il calciatore rimarrà in Croazia fino all’estate”.