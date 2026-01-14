Perisic-Inter, tutto vero: Romano SVELA la chiamata

Conferme totali per quanto riguarda l’indiscrezione degli ultimi giorni sul tentativo da parte dell’Inter per il ritorno di Ivan Perisic. Come annunciato su Youtube da Fabrizio Romano, infatti, il club nerazzurro ha realmente avanzato una prima proposta per capire le intenzioni sia dell’esterno croato, ma soprattutto del Psv Eindhoven. Questa la notizia diffusa dal giornalista e i possibili sviluppi nel corso di questo mercato di gennaio:

“Un nome che l’Inter conosce molto bene, è rimasto molto legato ai tifosi nerazzurri. Oggi posso raccontarvi che risulta sia vero quello emerso negli ultimi giorni, cioè ci sono state delle chiamate da parte dell’Inter per capire la situazione di Perisic. E’ vero che la carta d’identità parla di un calciatore avanti con gli anni, ma se si guarda il campo questo ragazzo con la Nazionale Croata e con il PSV fa ancora la differenza. Non avrebbe bisogno di tempo per adattarsi, continua a performare in un certo modo. Ci sono state delle chiamate, ma ad oggi non sono andate bene. Nel senso che il Psv non ha nessuna intenzione di privarsi di Ivan Perisic a metà stagione. Ad oggi l’Inter a queste chiamate non ha trovato riscontro positivo, mentre a Perisic la possibilità di tornare intrigherebbe. L’unica speranza sarebbe legata ad un affare last minute, ma oggi non è un discorso caldo. E’ un tentativo, una chiamata fatta, ma l’Inter sta lavorando a fari spenti come fatto per Cancelo”.