Singo proposto all’Inter per la fascia destra

Un nome nuovo per la corsia laterale dell’Inter arriva dalla Turchia. Singo, esterno del Galatasaray, è stato proposto ai nerazzurri attraverso alcuni intermediari di mercato. A rivelarlo è Gianluigi Longari di Sportitalia, che ha svelato i contatti avviati nelle ultime ore.

Il giocatore classe 2000, che ha militato nel Torino in Serie A, sarebbe finito nel mirino di diverse società italiane. Oltre all‘Inter, anche la Juve avrebbe ricevuto la stessa proposta dagli agenti che seguono l’operazione. Non solo l’Italia però: dall’Inghilterra sarebbero arrivati alcuni sondaggi dalla Premier League per l’ex granata.

La pista che porta al laterale turco rientra nella strategia dei nerazzurri di valutare diverse opzioni per rinforzare la fascia. Al momento si tratta di un nome proposto, senza che ci sia ancora una vera e propria trattativa avviata. Gli intermediari hanno aperto un canale, ma serviranno ulteriori verifiche per capire la fattibilità dell’operazione.

L’esperienza in Serie A rappresenta un elemento importante nella valutazione del profilo. Singo conosce già il campionato italiano e potrebbe inserirsi rapidamente nei meccanismi tattici richiesti. La concorrenza però non manca, con altre squadre interessate al giocatore che ora milita nel campionato turco.