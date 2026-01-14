Chi è Maresca, l’arbitro di Inter-Lecce: torna dopo due anni

L’Inter torna in campo questa sera per il match di recupero della sedicesima giornata di Serie A contro il Lecce. Per Cristian Chivu, che ha concesso un giorno di riposo ai suoi alla vigilia della gara, sarà dunque l’occasione di misurare le sensazioni di tutta la squadra dopo il pareggio amaro ottenuto domenica sera contro il Napoli.

Ad arbitrare la sfida tra Inter-Lecce, come annunciato dall’Aia, sarà Fabio Maresca. L’arbitro della sezione di Napoli sarà inoltre assistito da Passeri e Di Gioia, con Manganiello nelle vesti di IV Ufficiale. Var nelle mani di Maggioni e Chiffi come AVar.

Dopo quasi due anni, nei quali ha prima sofferto un infortunio e poi dovuto scontare una sospensione per una squalifica rimediata in Kuwait, Maresca torna ad arbitrare l‘Inter. L’ultimo precedente risale infatti ad un derby d’Italia vinto dai nerazzurri contro la Juventus per 1-0 nel febbraio 2024. Complessivamente, sono 18 le partite in cui il fischietto di Napoli ha arbitrato l’Inter in carriera e nelle quali il club nerazzurro ha raccolto 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.