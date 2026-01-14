Mlacic in arrivo all’Inter, ma spunta un altro obiettivo

L’Inter guarda al futuro e lavora su due operazioni che riguardano altrettanti giovani difensori croati di grande talento. Il primo nome, come raccontiamo da settimane, è quello di Branimir Mlacic, classe 2007 dell’Hajduk Spalato, alto 1,92 metri, che i nerazzurri hanno praticamente in pugno. Le due società stanno discutendo i dettagli del trasferimento: la proposta del club interista si aggira sui 4 milioni di euro, mentre la richiesta dei croati è intorno ai 5. L’accordo dovrebbe arrivare a una cifra intermedia, con l’aggiunta di bonus variabili.

Il difensore centrale non si trasferirebbe comunque subito a Milano. Mlacic rimarrà in Croazia fino al termine della stagione, continuando a giocare da titolare con la sua attuale squadra prima di aggregarsi all’Inter in estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’operazione rientra in quella strategia di mercato che guarda alle opportunità per il futuro, senza l’ossessione di intervenire necessariamente a gennaio.

Ma non è finita qui. Il club nerazzurro sta valutando un secondo colpo che arriverebbe sempre dalla Croazia: si tratta di Leon Jakirovic, difensore della Dinamo Zagabria. Appena 17 anni, ha già esordito in Champions League e rappresenta un profilo molto interessante per la dirigenza. Su di lui c’è anche l’interesse del Salisburgo, ma l’Inter segue con attenzione l’evoluzione della situazione.