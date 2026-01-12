Dove vedere Inter-Lecce, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire il match di recupero
Quando si gioca Inter-Lecce, recupero 16^ giornata Serie A
Smaltito il pareggio contro il Napoli di San Siro per 2-2, che ha consentito alla squadra di Cristian Chivu di tenere saldamente la vetta della classifica, si torna subito in campo per il match di recupero della sedicesima giornata di Serie A. Mercoledì 14 gennaio alle 20.45, infatti, si gioca nuovamente al Meazza per la sfida tra Inter-Lecce, rinviata lo scorso dicembre per l’impegno dei nerazzurri in Supercoppa Italiana.
Inter-Lecce, dove vederla: DAZN o Sky?
Inter-Lecce verrà trasmessa mercoledì 14 gennaio alle ore 20:45 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Inter-Lecce sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
